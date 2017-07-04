04.07.2017 19:34

Харьковчанка завоевала «бронзу» на международных соревнованиях в Венгрии

Харьковчанка Марина Килипко стала бронзовым призером на международном легкоатлетическом турнире «XIII Hopp Parádé» в городе Секешфехервар (Венгрия).



radio.vesti

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Соревнования по прыжкам с шестом Марина Килипко начала с удачной попытки на 4,05 м. Со второй попытки она преодолела высоту 4,20 м и стала бронзовым призером.

Победила венесуэлка Робейлис Пейнадо (4,56 м), на втором месте - Тина Шутей из Словении (4,30 м).

Напомним, Марина Килипко была участницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, также ей принадлежит национальный рекорд Украины, который она установила в 2016 году.