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04.07.2017  19:34   

Харьковчанка завоевала «бронзу» на международных соревнованиях в Венгрии

Харьковчанка Марина Килипко стала бронзовым призером на международном легкоатлетическом турнире «XIII Hopp Parádé» в городе Секешфехервар (Венгрия).


radio.vesti
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.
 
Соревнования по прыжкам с шестом Марина Килипко начала с удачной попытки на 4,05 м. Со второй попытки она преодолела высоту 4,20 м и стала бронзовым призером.
 
Победила венесуэлка Робейлис Пейнадо (4,56 м), на втором месте - Тина Шутей из Словении (4,30 м).
 
Напомним, Марина Килипко была участницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро, также ей принадлежит национальный рекорд Украины, который она установила в 2016 году.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  килипко, прыжки, шест, харьков, спорт
 
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