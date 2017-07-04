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04.07.2017  16:31   

Харьковские спортсмены показали себя на международном чемпионате по французскому боксу

Чемпионат мира по савату (французскому боксу) прошел 22-25 июня в городе Вараждин (Хорватия).


// city.kharkov.ua

В турнире приняли участие 168 спортсменов из 26 стран. В сборную Украины вошли три представителя Харькова из КДЮСШ №6.

Никита Радионов, выступавший в весовой категории до 75 кг, выиграл у представителей России, Туниса, Китая, Хорватии и в итоге вышел в финал, который, согласно сетке соревнований, состоится этой осенью во Франции. По традиции, финалы всех категорий чемпионата мира по савату проводятся именно в этой стране.

Успешно выступила и харьковчанка Карина Татьянченко, которая стала бронзовым призером.

Готовил спортсменов к соревнованиям заслуженный тренер Украины Юрий Кохановский.

Чемпионат являлся отборочным на Всемирные игры по единоборствам, которые пройдут в 2018 году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сават, французский бокс, харьков
 
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