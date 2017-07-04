04.07.2017 16:31

Харьковские спортсмены показали себя на международном чемпионате по французскому боксу

Чемпионат мира по савату (французскому боксу) прошел 22-25 июня в городе Вараждин (Хорватия).



// city.kharkov.ua

В турнире приняли участие 168 спортсменов из 26 стран. В сборную Украины вошли три представителя Харькова из КДЮСШ №6.



Никита Радионов, выступавший в весовой категории до 75 кг, выиграл у представителей России, Туниса, Китая, Хорватии и в итоге вышел в финал, который, согласно сетке соревнований, состоится этой осенью во Франции. По традиции, финалы всех категорий чемпионата мира по савату проводятся именно в этой стране.



Успешно выступила и харьковчанка Карина Татьянченко, которая стала бронзовым призером.



Готовил спортсменов к соревнованиям заслуженный тренер Украины Юрий Кохановский.



Чемпионат являлся отборочным на Всемирные игры по единоборствам, которые пройдут в 2018 году.