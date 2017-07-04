04.07.2017 17:16

В Харькове стартовала регистрация на «Битву корпораций»

Началась регистрация на 3-й сезон спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций».



city.kharkov.ua

В этом сезоне соревнования пройдут с сентября по июнь и будут разбиты на Осенний и Весенний кубки.

В осеннюю часть турнира войдут спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, в весеннюю - дартс, бадминтон, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.

Регистрация продлится до 16 сентября. Зарегистрироваться можно на сайте bitva.com.ua или по тел.: +38 (093) 309-00-99.

Напомним, что «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию.