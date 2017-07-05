 
Главная Новости Спорт Свитолина прокомментировала победу в первом раунде Уимблдона
05.07.2017  08:49   

Свитолина прокомментировала победу в первом раунде Уимблдона

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина прокомментировала свой удачный старт на Уимблдоне.


Фото Twitter

"Я хорошо тренировалась и, думаю, было готова к этому матчу. Конечно, мне нужно было показать высокий уровень тенниса, потому что в Бирмингеме Барти играла невероятно и была очень уверена на траве. Она также выиграла Уимблдон в юниорском разряде. И я помнила об этом, потому что она была еще совсем юной, но всегда хорошо играла здесь. Вот почему, как мне казалось, если я покажу свой лучший уровень, потому что я могу играть хорошо, то я смогу быть сильнейшей в этом матче, – сказала Свитолина. – Для меня это много значило, у меня была большая мотивация победить, потому что многие говорили, мол, очень тяжелый жребий для Свитолиной. А теперь они могут просто "Шшшш" (прикладывает палец к губам, смеется). Для меня это большая победа и большой шаг вперед в выступлениях на траве.

Что касается борьбы за первую строчку рейтинга, то, безусловно, это большая моя цель. Но на тарелке никто никому не принесет это лидерство в рейтинге. Сейчас у всех есть желание побороться за первое место. Лично для меня самое главное – это самой знать, что я делаю все, что в моих силах. Если это случится, тогда отлично, если нет – не будет никаких сожалений, я просто буду двигаться дальше".

Напомним, что в первом круге Свитолина обыграла австралийскую теннисистку Эшли Барти – 7:5, 7:6.

Во втором раунде Элина сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  свитолина, теннис, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 Спорт Свитолина может пропустить Уимблдон 15.06 Спорт Семь украинских теннисистов сыграют на Уимблдоне 14.06 Спорт Харьковчанка Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая WTA
 
 

Видео

На Дергачёвском полигоне бытовых отходов заработала новая техника
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 