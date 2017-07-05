05.07.2017 08:49

Свитолина прокомментировала победу в первом раунде Уимблдона

Первая ракетка Украины, харьковчанка Элина Свитолина прокомментировала свой удачный старт на Уимблдоне.



Фото Twitter

"Я хорошо тренировалась и, думаю, было готова к этому матчу. Конечно, мне нужно было показать высокий уровень тенниса, потому что в Бирмингеме Барти играла невероятно и была очень уверена на траве. Она также выиграла Уимблдон в юниорском разряде. И я помнила об этом, потому что она была еще совсем юной, но всегда хорошо играла здесь. Вот почему, как мне казалось, если я покажу свой лучший уровень, потому что я могу играть хорошо, то я смогу быть сильнейшей в этом матче, – сказала Свитолина. – Для меня это много значило, у меня была большая мотивация победить, потому что многие говорили, мол, очень тяжелый жребий для Свитолиной. А теперь они могут просто "Шшшш" (прикладывает палец к губам, смеется). Для меня это большая победа и большой шаг вперед в выступлениях на траве.



Что касается борьбы за первую строчку рейтинга, то, безусловно, это большая моя цель. Но на тарелке никто никому не принесет это лидерство в рейтинге. Сейчас у всех есть желание побороться за первое место. Лично для меня самое главное – это самой знать, что я делаю все, что в моих силах. Если это случится, тогда отлично, если нет – не будет никаких сожалений, я просто буду двигаться дальше".



Напомним, что в первом круге Свитолина обыграла австралийскую теннисистку Эшли Барти – 7:5, 7:6.



Во втором раунде Элина сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне.