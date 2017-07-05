05.07.2017 09:38

Президент ПФЛ рассказал о возможном наказании для «Металлиста 1925»

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров рассказал о конфликте на финале аматорского чемпионата Украины между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».



fc-metalist.com

«На Конференции ПФЛ рассматривался вопрос о допуске «Металлиста 1925» во Вторую лигу, обсуждение было очень горячим, было очень сложное голосование, буквально одним голосом победила точка зрения о том, что харьковчан нужно допустить. При этом вторым же голосованием, членство клуба в ПФЛ было приостановлено. Свое расследование ведет ФФУ, свое расследование ведет и клуб.

В понедельник, 3 июля, было заседание этой комиссии, насколько я знаю, оно было тоже очень горячим. По его результатам было принято решение дать клубу участвовать в соревнованиях, но этот вопрос будет передан в КДК. То есть клуб понесет наказание, но не столь серьезное. Это будет скорее всего штраф и несколько матчей без зрителей.

Мы понимаем, что такой проступок фанатов не должен остаться незамеченным, но в тоже время санкция будет не такая суровая, как видалась по горячим следам.

Насколько я знаю, болельщики «Металлиста 1925» восстановили тот баннер, который они сорвали и разорвали. Поверьте, для фанатской среды это очень большой жест. Я надеюсь, что клуб «Агробизнес» правильно все понял, принял эти извинения и в такой цивилизованной атмосфере конфликт будет исчерпан».