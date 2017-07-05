Президент ПФЛ рассказал о возможном наказании для «Металлиста 1925»

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров рассказал о конфликте на финале аматорского чемпионата Украины между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом».
«На Конференции ПФЛ рассматривался вопрос о допуске «Металлиста 1925» во Вторую лигу, обсуждение было очень горячим, было очень сложное голосование, буквально одним голосом победила точка зрения о том, что харьковчан нужно допустить. При этом вторым же голосованием, членство клуба в ПФЛ было приостановлено. Свое расследование ведет ФФУ, свое расследование ведет и клуб.
В понедельник, 3 июля, было заседание этой комиссии, насколько я знаю, оно было тоже очень горячим. По его результатам было принято решение дать клубу участвовать в соревнованиях, но этот вопрос будет передан в КДК. То есть клуб понесет наказание, но не столь серьезное. Это будет скорее всего штраф и несколько матчей без зрителей.
Мы понимаем, что такой проступок фанатов не должен остаться незамеченным, но в тоже время санкция будет не такая суровая, как видалась по горячим следам.
Насколько я знаю, болельщики «Металлиста 1925» восстановили тот баннер, который они сорвали и разорвали. Поверьте, для фанатской среды это очень большой жест. Я надеюсь, что клуб «Агробизнес» правильно все понял, принял эти извинения и в такой цивилизованной атмосфере конфликт будет исчерпан».
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
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