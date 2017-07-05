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05.07.2017  11:43   

Харьковские пловцы стали чемпионами Украины

Харьковские юниоры одержали победу в общекомандном зачете и установили рекорд страны на летнем чемпионате Украины по плаванию, который прошел во Львове.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях принимали участие спортсмены со всей Украины (девушки 2002-2003 годов рождения и моложе и юноши 2001-2002 годов рождения и моложе), а также пловцы из Турции.

По итогам чемпионата на счету спортсменов Харьковской области 12 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей. Чемпионами страны стали Максим Голубничий (200 м брассом, 400 м и 200 м комплексным плаванием),  Герман Фень (100 м и 200 м на спине), Валентин Нестеркин (100 м и 50 м вольным стилем), Богдан Белеменко (1500 м вольным стилем), Александр Титов (400 м вольным стилем) и Анна Скирда (200 м брассом).

Кроме того, харьковчане установили рекорд Украины в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем, показав результат 3:47.32. В состав команды входили Вячеслав Балашов, Татьяна Евминова, Алиса Манойло и Валентин Нестеркин. Также в эстафете 4x100 м вольным стилем победили юноши: Артем Сидоренко, Вячеслав Балашов, Александр Титов и Валентин Нестеркин.

В итоге команда Харьковской области заняла первое общекомандное место, второе место у сборной города Киева, третье – Киевской области. Кроме того, харьковская СДЮСШОР «Спартак» стала лучшей среди СДЮШОР, ДЮСШ и спортивных клубов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  плавание, чемпионат украины, харьков
 
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