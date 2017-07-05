05.07.2017 19:41

Харьковчане Богдан Бондаренко и Марина Килипко завоевали медали в Венгрии

3 и 4 июля в городе Секешфегервар состоялись международные легкоатлетические соревнования «Мемориал Иштвана Дьюлаи».



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В секторе для прыжков в высоту не было равных Богдану Бондаренко. Харьковчанин начал с высоты 2.23 м, которую преодолел со второй попытки, затем с первой прыгнул на высоту 2.30 м, что и принесло ему победу. К сожалению, следующая высота 2.34 м Богдану не покорилась.

На 2.30 м прыгнул также украинец Андрей Проценко, но сделал это со второй попытки и занял второе место. Бронзовую награду завоевал итальянец Джанмарко Тамбери (2.28 м).

На другом турнире «XIII Hopp Parádé», который 2 июля также состоялся в венгерском Секешфегерваре, в секторе прыжков с шестом среди женщин выступала харьковчанка Марина Килипко и заняла третье место. Марина начала с удачной попытки на 4.05 м, затем со второй попытки преодолела 4.20 м, а вот 4.30 м на этот раз ей не покорились.

Победила на этом турнире Робейлис Пейнадо из Венесуэлы (4.56 м), второе место заняла Тина Шутей из Словении (4.30 м). Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.