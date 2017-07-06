Стало известно, кто покинет "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" продолжает подготовку к старту в Кубке Украины и чемпионате во Второй лиге.
Как стало известно fc-metalist.com из собственных источников, состав "желто-синих" покинули семь игроков выступавших в весенней части чемпионата Украины среди аматорских команд.
Руководство и тренерский штаб клуба, решили не подписывать контракты с следующими игроками: вратарем Русланом Коверей, защитниками Александром Литвяком (на фото), Никитой Кузьминым и Назаром Малиновским, полузащитниками Евгением Кателиным и Александром Безродним, нападающим Владиславом Добариным. Что касается последнего, скорей всего, Владислав Добарин останется в структуре клуба и будет выступать за молодежную команду "Металлист Юниор".
А уже 7-го июля, состоится официальная презентация новичков "Металлиста 1925", по имеющейся информации, игроками харьковчан станут четыре новых футболиста
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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