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06.07.2017  08:49   

Стало известно, кто покинет "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" продолжает подготовку к старту в Кубке Украины и чемпионате во Второй лиге.


Стало известно, кто покинет "Металлист 1925"

Как стало известно fc-metalist.com из собственных источников, состав "желто-синих" покинули семь игроков выступавших в весенней части чемпионата Украины среди аматорских команд.

Руководство и тренерский штаб клуба, решили не подписывать контракты с следующими игроками: вратарем Русланом Коверей, защитниками Александром Литвяком (на фото), Никитой Кузьминым и Назаром Малиновским, полузащитниками Евгением Кателиным и Александром Безродним, нападающим Владиславом Добариным. Что касается последнего, скорей всего, Владислав Добарин останется в структуре клуба и будет выступать за молодежную команду "Металлист Юниор".

А уже 7-го июля, состоится официальная презентация новичков "Металлиста 1925", по имеющейся информации, игроками харьковчан станут четыре новых футболиста

Источник:   fc-metalist.com
 Тэги:  металлист 1925, харьков
 
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