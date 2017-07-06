06.07.2017 19:43

Харьковчане выиграли чемпионат Украины по фехтованию (ФОТО)

Соревнования среди мужчин и женщин по фехтованию на шпагах состоялись со 2 по 6 июля в харьковском СК «Унифехт».



kharkivoda.gov.ua

В чемпионате приняли участие 133 фехтовальщика из 9 областей Украины и Киева, а по его итогам дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался харьковчанин Дмитрий Карюченко, который победил в личных и командных соревнованиях.

В финале личных соревнований Дмитрий выиграл со счетом 15:13 у киевлянина Игоря Рейзлина. Бронзовыми призерами в личных мужских соревнованиях стали киевляне Никита Черепахов и Владимир Станкевич.

В командных соревнованиях «Харьков-1», в состав которой вошли Дмитрий Карюченко, Максим Хворост, Роман Свичкарь и Денис Потапенко, в финале со счетом 45:37 победила команду «Киев-4». Бронзовым призером стала команда «Киев-1», которая в поединке за третье место обыграла своих земляков из команды «Киев-2».

«Для меня победа была неожиданностью, ведь я из-за травмы почти весь год пропустил и не участвовал в соревнованиях и подготовке, - рассказывает Дмитрий Карюченко. - Этот чемпионат - практически мой первый ответственный старт после Олимпиады, поэтому мне, конечно, хотелось показать результат в личных соревнованиях. Также для меня всегда важны и командные соревнования. Мы который год доказываем, что Харьков может выигрывать у сильных соперников».

В личных соревнованиях среди женщин бронзовую медаль чемпионата завоевала харьковчанка Анастасия Зеленцова. Она успешно дошла до полуфинала, но там уступила 10:13 Юлии Свистиль со Львова, которая в итоге стала серебряным призером. Чемпионкой Украины в этом году стала киевлянка Елена Кривицкая.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что этот чемпионат подвел итоги сезона в украинском фехтовании на шпаге. Впереди у сборной Украины борьба за медали чемпионата мира, который с 19 по 26 июля пройдет в немецком Лейпциге. Мужская сборная по фехтованию на шпаге отправится на чемпионат тем же составом, которым получила в этом году командное «серебро» на чемпионате Европы. На чемпионате мира Харьковщину будет представлять Максим Хворост.