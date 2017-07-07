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07.07.2017  08:41   

Металлист 1925 запретил своим ультрас посещать матч Украина – Турция

Харьковский футбольный клуб "Металист 1925" продолжает применять санкции к своим ультрас за участие в потасовке на НСК Олимпийский во время финала любительского чемпионата Украины.


isport.ua

Клуб издал указ, который запрещает местным ультрас посещать матч квалификации к ЧМ-2018 между Украиной и Турцией.

Напомним, сборная Украины в матче 7-го тура группового этапа квалификации на ЧМ-2018 встретится с командой Турции. Матч состоится в Харькове.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  металлист 1925, сборная украины, фанаты, ультрас, харьков
 
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