Металлист 1925 запретил своим ультрас посещать матч Украина – Турция

Харьковский футбольный клуб "Металист 1925" продолжает применять санкции к своим ультрас за участие в потасовке на НСК Олимпийский во время финала любительского чемпионата Украины.
Клуб издал указ, который запрещает местным ультрас посещать матч квалификации к ЧМ-2018 между Украиной и Турцией.
Напомним, сборная Украины в матче 7-го тура группового этапа квалификации на ЧМ-2018 встретится с командой Турции. Матч состоится в Харькове.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: