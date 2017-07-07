Харьковчанки стали призерами чемпионата Европы по черлидингу

Студентки харьковских вузов завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы по черлидингу, который прошел 1-2 июля в Загребе (Хорватия).
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: