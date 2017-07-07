07.07.2017 19:31

Харьковчанки стали призерами чемпионата Европы по черлидингу

Студентки харьковских вузов завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы по черлидингу, который прошел 1-2 июля в Загребе (Хорватия).



city.kharkov.ua

По информации пресс-службы горсовета, харьковчанки Виктория Буркова и Елизавета Герасименко завоевали серебряную медаль среди дуэтов.

Бронзовые медали в номинации «CHEER DANCE» завоевала команда Украины, в составе которой выступали студентки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Елена Гуменюк, Ульяна Заночкина, Алена Никонова, Мария Шейко, Анна Муравская, Наталья Куртова, Виктория Буркова, а также студентка педагогического колледжа Ольга Максимова и студентка ХГАФК Елизавета Герасименко.