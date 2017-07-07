 
Главная Новости Спорт Харьковчанки стали призерами чемпионата Европы по черлидингу
07.07.2017  19:31   

Харьковчанки стали призерами чемпионата Европы по черлидингу

Студентки харьковских вузов завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы по черлидингу, который прошел 1-2 июля в Загребе (Хорватия).


city.kharkov.ua
По информации пресс-службы горсовета, харьковчанки Виктория Буркова и Елизавета Герасименко завоевали серебряную медаль среди дуэтов.
 
Бронзовые медали в номинации «CHEER DANCE» завоевала команда Украины, в составе которой выступали студентки Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Елена Гуменюк, Ульяна Заночкина, Алена Никонова, Мария Шейко, Анна Муравская, Наталья Куртова, Виктория Буркова, а также студентка педагогического колледжа Ольга Максимова и студентка  ХГАФК Елизавета Герасименко.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  черлидинг, спорт, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Первый вице-мер Игорь Терехов показал как продвигается реконструкция сада Шевченко
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 