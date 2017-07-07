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07.07.2017  19:48   

Богатыри из Харьковщины - сильнейшие в Украине

5 - 6 июля в Чернигове при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и Всеукраинского центра «Спорт для всех» проходил традиционный всеукраинский фестиваль «Козацкие развлечения».


kharkivoda.gov.ua
Как сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, Харьковщину представляли богатыри - победители финальных соревнований областной спартакиады Дмитрий Пидкопай (Харьковский район) и Эдуард Оганисян (Золочевский район), представителем команды был Богдан Борщ.
 
Команды из 13 областей Украины приняли участие в конкурсах фестиваля – «Чумаки», «Колода», «Козацька засіка» и «Козацька вдача». А в перерывах прославленные атлеты Александр Пеканов и Сергей Конюшок устроили зрелищное силовое шоу.
 
По итогам соревнований III место заняла команда из Запорожской области. Второе - Волынская область. А победителями стали ребята из Харьковщины. 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  богатыри, спорт, харьков
 
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