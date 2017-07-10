10.07.2017 18:48

Велосипедисты Харьковщины выиграли 38 медалей чемпионата Украины (ФОТО)

С 6 по 9 июля велотрек «Динамо» впервые за много лет принял соревнования по велоспорту и турнир «Большой приз Харькова».



kharkivoda.gov.ua

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА,открытый после реконструкции харьковский велотрек собрал на своих соревнованиях около 100 спортсменов из 8 областей Украины, а также гостей из Беларуси. В чемпионате Украины за медали в олимпийских и неолимпийских видах программы боролись юные трековики в двух возрастных группах – юноши и девушки, а также младшие юноши и девушки. Совместными усилиями спортсмены сборной команды Харьковской области завоевали 38 наград – 19 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых.

Наибольшее количество медалей они завоевали в соревнованиях среди младших юношей и девушек, где лучшей была Мария Сухопалова. На ее счету была победа в восьми видах программы - гит 500м, скретч 15 кругов, командный спринт, индивидуальная гонка преследования 2 км, гит 200м с ходу, спринт, групповая гонка 25 кругов с 5 промежуточными финишами, а также вместе с харьковчанкой Лидией Малицкой она победила в гонке «мэдисон» 30 кругов с 3-мя промежуточными финишами.

Лидия Малицкая также заняла третьи места в гите 200 м с ходу и в групповых гонках 25 кругов с 5-ю промежуточными финишами.

Также победителями и призерами чемпионата в младшей категории стали:

- Артем Цвиковский: 1-е место - гит 500м, 2-е место - спринт, 3-е место - скретч 20 кругов, 3-е место – индивидуальная гонка преследования 2км, 3-е место - групповая гонка 30 кругов с 6 промежуточными финишами.

- Антон Сушко: 1-е место - гит 200м с ходу.

- Валентин Кабашный: 2-е место – групповая гонка 30 кругов с 6 промежуточными финишами.

- Богдан Адигезялов: 3-е место - гит 500м, 3-е место - спринт.

- Егор Лавриненко: 3-е место - гит 200м с ходу.

Кроме того, Артем Цвиковский и Валентин Кабашный завоевали «золото» чемпионата в соревнованиях среди младших юношей в гонке «мэдисон» 40 кругов с 4 промежуточными финишами, а вместе с Богданом Адигезяловым победили в командном спринте среди младших юношей. Еще одна харьковская команда, в состав которой вошли Егор Лавриненко, Антон Сушко и Ярослав Гриценко, заняла в этом виде программы третье место.

В старшей возрастной категории в соревнованиях среди юношей и девушек семь раз на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался Богдан Данильчук, который завоевал золотые медали в гите 500м, скретче 30 кругов, гите 200 м с ходу, в спринте, групповой гонке 50 кругов с 10 промежуточными финишами, а также вместе с другими харьковчанами - Егором Коробовым и Михаилом-Ярославом Дудко - выиграл командный спринт.

Кроме того, Богдан Данильчук и Михаил-Ярослав Дудко стали победителями чемпионата в гонке «мэдисон» 50 кругов с 5 промежуточными финишами.

Также призерами чемпионата среди юношей и девушек стали:

- Егор Коробов: 2-е место - скретч 30 кругов, 2-е место - гит 200м с ходу, 2-е место - спринт, 2-е место – гонки «мэдисон» 50 кругов с 5 промежуточными финишами, 3-е место - гит 500м.

- Татьяна Зарванская: 2-е место - командный спринт, 3-е - гонка «мэдисон» 40 кругов с 4 промежуточными финишами.

- Михаил-Ярослав Дудко: 3-е место - гит 200м с ходу.

В турнире «Большой приз Харькова», где за медали боролись мужчины, харьковские велогонщики завоевали 3 золотые и 3 серебряные награды.

В этих соревнованиях не было равных победителю Кубка мира харьковчанину Андрею Винокурову, который уверенно победил во всех трех видах программы - гите 200м, спринте и керине.

Вторые места в этих гонках были за харьковчанином Владиславом Денисенко, а бронзовым призером стал воспитанник харьковской школы велоспорта Владимир Фредюк, который сейчас представляет Николаевскую область.