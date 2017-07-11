11.07.2017 08:28

Свитолина проиграла Остапенко и вылетает c Уимблдона

Элина Свитолина в четвертом раунде Уимблдона проиграла 20-летней латышке Елене Остапенко, которая последние два месяца феерит в теннисной элите.



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Ранее Остапенко выиграла "Роллан Гаррос".

Первый сет Елена Остапенко выиграла со счетом 6:3.

Второй сет длился 68 минут. При счете 5:2 у Остапенко был матч-поинт, но Свитолина не позволила латышке его реализовать: украинка выиграла четыре гейма подряд и повела в сете - 6:5.



Далее латышка сначала сравняла счет по геймам, а на тай-брейке дожала Свитолину, реализовав матч-бол с восьмого раза.