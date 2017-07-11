 
Главная Новости Спорт Харьковские легкоатлеты завоевали 8 медалей чемпионата Украины
11.07.2017  18:39   

Харьковские легкоатлеты завоевали 8 медалей чемпионата Украины

Харьковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по легкой атлетике среди взрослых, который проходил с 5 по 8 июля в городе Кропивницкий.


city.kharkov.ua
Сборная Харьковской области заняла второе общекомандное место, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
 
Так, чемпионкой страны стала Марина Килипко, подтвердив свой высокий уровень в прыжках с шестом. Ее результат – 4.60 м. 
 
Еще одна харьковчанка - Алина Калистратова - стала чемпионкой Украины в беге на 200 м (23.35 сек.). Также Алина завоевала бронзовую медаль в беге на 100 м (11.69 сек.).
 
Третью золотую медаль получила харьковчанка Юлия Шматенко. Она победила в беге на 5000 м  (15:22.85), однако до норматива, необходимого для участия в чемпионате мира, ей не хватило 85 сотых секунды.
 
Также на дистанции 5000 м серебряную медаль завоевала харьковская легкоатлетка Виктория Погорельская с результатом  15:34.60.
 
Бронзовыми призерами чемпионата Украины стали Ярослав Исаченков (прыжки в длину, 7.49 м), Тарас Шевцов (прыжки с шестом, 5.00 м), Станислав Нестеровский (метание диска, 57.25), а также мужская эстафетная команда Харьковской области, в состав которой входили Роман Супрун, Александр Устименко, Анатолий Черный и Валентин Диравка (4х100 м, 42.24 сек.).
 
Отметим, что чемпионат Украины был отборочным для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпионат, атлетика, спорт, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 Спорт Велосипедисты Харьковщины выиграли 38 медалей чемпионата Украины (ФОТО) 05.07 Спорт Юные пожарные соревнуются в Харькове 27.06 Спорт Сборная Украины по регбилиг завоевала «золото» чемпионата Европы
 
 

Видео

В Харькове действуют новые правила предоставления городской земли для ведения предпринимательской деятельности
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 