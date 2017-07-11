11.07.2017 18:39

Харьковские легкоатлеты завоевали 8 медалей чемпионата Украины

Харьковские спортсмены завоевали медали на чемпионате Украины по легкой атлетике среди взрослых, который проходил с 5 по 8 июля в городе Кропивницкий.



city.kharkov.ua

Сборная Харьковской области заняла второе общекомандное место, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

Так, чемпионкой страны стала Марина Килипко, подтвердив свой высокий уровень в прыжках с шестом. Ее результат – 4.60 м.

Еще одна харьковчанка - Алина Калистратова - стала чемпионкой Украины в беге на 200 м (23.35 сек.). Также Алина завоевала бронзовую медаль в беге на 100 м (11.69 сек.).

Третью золотую медаль получила харьковчанка Юлия Шматенко. Она победила в беге на 5000 м (15:22.85), однако до норматива, необходимого для участия в чемпионате мира, ей не хватило 85 сотых секунды.

Также на дистанции 5000 м серебряную медаль завоевала харьковская легкоатлетка Виктория Погорельская с результатом 15:34.60.

Бронзовыми призерами чемпионата Украины стали Ярослав Исаченков (прыжки в длину, 7.49 м), Тарас Шевцов (прыжки с шестом, 5.00 м), Станислав Нестеровский (метание диска, 57.25), а также мужская эстафетная команда Харьковской области, в состав которой входили Роман Супрун, Александр Устименко, Анатолий Черный и Валентин Диравка (4х100 м, 42.24 сек.).

Отметим, что чемпионат Украины был отборочным для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне.