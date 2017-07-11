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11.07.2017  15:16   

Юные харьковчане заняли призовые места на Кубке мира по рок-н-роллу

Юные харьковские спортсмены выступили на очередном этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, который прошел 9 июля в городе Римини (Италия).


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Сборную команду Украины представляли спортсмены харьковской ГК ДЮСШ (спортклуб «Саммит»).
 
Всего в соревнованиях приняли участие более 250 пар из 20 стран мира. Харьковчане выступали в категории «Юноши», в которой соревновались 46 пар.
 
Так, Максим Манжос и Александра Шамрай завоевали бронзовую медаль турнира. Отметим, ранее пара стала обладателем награды этапа Кубка мира, который прошел в Кракове (Польша).
 
Еще одна харьковская пара - Денис Гурин и Таисия Кириченко - заняли на турнире в Италии 5-е место. Ранее спортсмены завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы 2017 года, который проходил в городе Загреб (Хорватия).
 
Тренеры спортсменов - Елена Слюсарь и Владислав Прокошин.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  рок-н-ролл, кубок, спорт, харьков
 
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