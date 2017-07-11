Юные харьковчане заняли призовые места на Кубке мира по рок-н-роллу

Юные харьковские спортсмены выступили на очередном этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, который прошел 9 июля в городе Римини (Италия).
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: