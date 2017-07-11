11.07.2017 15:16

Юные харьковчане заняли призовые места на Кубке мира по рок-н-роллу

Юные харьковские спортсмены выступили на очередном этапе Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги, который прошел 9 июля в городе Римини (Италия).



city.kharkov.ua

Сборную команду Украины представляли спортсмены харьковской ГК ДЮСШ (спортклуб «Саммит»).

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 пар из 20 стран мира. Харьковчане выступали в категории «Юноши», в которой соревновались 46 пар.

Так, Максим Манжос и Александра Шамрай завоевали бронзовую медаль турнира. Отметим, ранее пара стала обладателем награды этапа Кубка мира, который прошел в Кракове (Польша).

Еще одна харьковская пара - Денис Гурин и Таисия Кириченко - заняли на турнире в Италии 5-е место. Ранее спортсмены завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы 2017 года, который проходил в городе Загреб (Хорватия).

Тренеры спортсменов - Елена Слюсарь и Владислав Прокошин.