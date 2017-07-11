11.07.2017 19:31

Харьковчане завоевали медали Кубка Украины по шашкам

На соревнованиях сборная Харьковской области получила 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.



kharkivoda.gov.ua

Кубок Украины по шашкам-100 состоялся с 1 по 9 июля в Ивано-Франковске. В соревнованиях приняли участие команды из девяти областей Украины и Киева.

Представители Харьковской области успешно выступили в классической игре, где завоевали две золотые медали.

В соревнованиях среди женщин победила Юлия Макаренкова. В семи турах она набрала 11 очков. Столько же было на счету Ольги Балтажи из Ивано-Франковской области, но по дополнительным показателям харьковчанка превзошла соперницу.

Победили харьковчане и в командном зачете в классической игре. Леонид Ципес, Максим Дороган и Юлия Макаренкова набрали 71 очко. Второе место было за командой Днепропетровской области (68 очков), третье заняли представители Запорожской области (59 очков).

В быстрой игре команда Харьковской области, в состав которой вошли Леонид Ципес, Юлия Макаренкова и Анастасия Глушко, набрала 60 очков и заняла третье место. Победа была за командой Днепропетровской области (77 очков), а второе заняла команда Ивано-Франковской области (65 очков).

Леонид Ципес также завоевал серебряную медаль в быстрой игре среди мужчин. В девяти турах харьковчанин набрал 13 очков. Первое место занял Артем Иванов из Днепропетровской области, на счету которого было 16 очков.

Увы, в молниеносной игре харьковчане остались без призовых мест. В командном зачете они заняли четвертое место. Победа в этом виде игры досталась команде из Днепропетровской области.