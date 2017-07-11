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11.07.2017  19:31   

Харьковчане завоевали медали Кубка Украины по шашкам

На соревнованиях сборная Харьковской области получила 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.


kharkivoda.gov.ua
Кубок Украины по шашкам-100 состоялся с 1 по 9 июля в Ивано-Франковске. В соревнованиях приняли участие команды из девяти областей Украины и Киева.
 
Представители Харьковской области успешно выступили в классической игре, где завоевали две золотые медали.
 
В соревнованиях среди женщин победила Юлия Макаренкова. В семи турах она набрала 11 очков. Столько же было на счету Ольги Балтажи из Ивано-Франковской области, но по дополнительным показателям харьковчанка превзошла соперницу.
 
Победили харьковчане и в командном зачете в классической игре. Леонид Ципес, Максим Дороган и Юлия Макаренкова набрали 71 очко. Второе место было за командой Днепропетровской области (68 очков), третье заняли представители Запорожской области (59 очков).
 
В быстрой игре команда Харьковской области, в состав которой вошли Леонид Ципес, Юлия Макаренкова и Анастасия Глушко, набрала 60 очков и заняла третье место. Победа была за командой Днепропетровской области (77 очков), а второе заняла команда Ивано-Франковской области (65 очков).
 
Леонид Ципес также завоевал серебряную медаль в быстрой игре среди мужчин. В девяти турах харьковчанин набрал 13 очков. Первое место занял Артем Иванов из Днепропетровской области, на счету которого было 16 очков.
 
Увы, в молниеносной игре харьковчане остались без призовых мест. В командном зачете они заняли четвертое место. Победа в этом виде игры досталась команде из Днепропетровской области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  спорт, кубок, шашки, харьков, медали
 
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