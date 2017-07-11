11.07.2017 19:47

В Харькове прошли открытые соревнования по триатлону (ФОТО)

Открытый турнир по триатлону «Kharkiv Man» прошел 8 июля в Журавлевском гидропарке.



city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 168 человек из разных городов Украины. Им предстояло проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5 километров.

По итогам соревнований, среди мужчин в категории 14-17 лет победителем стал Ярослав Красников (общее время - 1:21:31); 18-29 лет - Игорь Полываный (1:04:29); 30-39 лет - Максим Мазур (1:03:17); 40-49 лет - Александр Поташев (1:09:30); 50-59 лет - Андрей Федосеев (1:12:30).

Cреди женщин победительницей в категории 14-17 лет стала Мария Федосеева (1:23:37); 18-29 лет - Екатерина Борисенко (1:16:36); 30-39 лет - Анна Блохина (1:18:45); 40-49 лет - Наталья Долгова (1:33:32).

Напомним, «Kharkiv Man» - это открытые соревнования по триатлону, которые проходят в Харькове с целью популяризации активного образа жизни и спортивного имиджа Украины.