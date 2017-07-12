Стали известны столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028

Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе.
Об этом говорится в сообщении на сайте МОК.
Сообщается, что оба города подали заявку на проведение игр в 2024 году. Однако МОК решил не проводить голосование, объявив оба города победителями. Президент МОК Томас Бах заявил, что в течение следующих двух месяцев пройдут переговоры о том, какой город примет Олимпиаду в 2024 году, а какой - четырьмя годами позже.
Бах назвал решение сессии историческим, подчеркнув, что определение хозяев игр на следующие 11 лет значительно расширяет возможности МОК.
Отметим, Париж принимал Олимпиады 1900-го и 1924 года. В Лос-Анджелесе соревновались в 1932-м и 1984 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался выделить организаторам летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро дополнительный кредит на покрытие оставшегося дефицита средств.
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