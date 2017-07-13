13.07.2017 10:27

Юные харьковчане завоевали Кубок Европы по теннису

Финальный этап летних соревнований среди девушек до 14 лет состоялся в итальянском Сан-Ремо.



kharkivoda.gov.ua

Как сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, участие в нем принимали команды из Украины, Беларуси, России, Болгарии, Чехии, Словакии, Франции и Великобритании. На пути к золотым медалям украинская сборная, в состав которой вошли харьковские теннисистки Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко, а также дебютантка команды Анастасия Соболева из Днепра, победила со счетом 3:0 по матчам сборную Словакии, 2:1 - команду из России, а в решающей встрече - 2:1 сборную Франции.

В поединке с француженками в первом одиночном матче Дарья Лопатецкая победила Эльзу Жакемо 6:2, 6:0. Любовь Костенко со счетом 6:4, 6:3 выиграла у Анаэль Леклерк.

В парном матче Дарья Лопатецкая и Анастасия Соболева отдали победу французским теннисисткам 6:0, 2:6, 11:13.

Бронзовыми призерами летнего Кубка Европы стали россиянки, а четвертое место заняли чешские теннисистки.

Впереди у сборной Украины U14 борьба за медали Кубка мира, который в августе этого года состоится в Чехии.