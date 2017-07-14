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14.07.2017  10:40   

В Харькове пройдут всеукраинские соревнования по велоспорту и чемпионат Украины

Всеукраинские соревнования по велоспорту на шоссе категории «Мастерс», а также чемпионат Украины в гонке-критериум пройдут в Харькове в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля.


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Чемпионат Украины будет посвящен памяти Заслуженного тренера СССР и Украины В.Г. Рэзвана. 
 
В программе соревнований - гонка «Пролог», групповые и индивидуальные гонки на время, а также гонка-критериум. Спортсмены будут соревноваться в пяти возрастных категориях.
 
На участие в соревнованиях зарегистрировались более 80 велосипедистов из Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей, среди которых - девять мастеров спорта международного класса СССР и Украины, 61 мастер спорта СССР и Украины.
 
Начало заездов - в 10:00, место старта - бул. Богдана Хмельницкого (от пр. Московского до ул. Академика Филиппова).
 
На время соревнований проезд на улицах, где они будут проходить, будет закрыт.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпионат, велоспорт, гонка, харьков
 
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