14.07.2017 10:40

В Харькове пройдут всеукраинские соревнования по велоспорту и чемпионат Украины

Всеукраинские соревнования по велоспорту на шоссе категории «Мастерс», а также чемпионат Украины в гонке-критериум пройдут в Харькове в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля.



dozor.kharkov.ua

Чемпионат Украины будет посвящен памяти Заслуженного тренера СССР и Украины В.Г. Рэзвана.

В программе соревнований - гонка «Пролог», групповые и индивидуальные гонки на время, а также гонка-критериум. Спортсмены будут соревноваться в пяти возрастных категориях.

На участие в соревнованиях зарегистрировались более 80 велосипедистов из Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей, среди которых - девять мастеров спорта международного класса СССР и Украины, 61 мастер спорта СССР и Украины.

Начало заездов - в 10:00, место старта - бул. Богдана Хмельницкого (от пр. Московского до ул. Академика Филиппова).

На время соревнований проезд на улицах, где они будут проходить, будет закрыт.