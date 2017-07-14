14.07.2017 16:15

Харьковчанка выиграла легкоатлетический турнир в Финляндии

Международные соревнования «Joensuu Games», золотую медаль на которых в прыжках в высоту завоевала харьковчанка Екатерина Табашник, состоялись 12 июля.



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Екатерина Табашник стартовала с высоты 1.75 м, которую преодолела с первой попытки. Потом также уверенно взяла 1.79м и 1.83 м. Следующая высота 1.86 покорилась харьковской спортсменке с третьей попытки, но этого хватило, чтобы стать победительницей турнира, ведь ближайшая соперница – представительница Венгрии Барбара Сзабо, которая заняла второе место, прыгнула лишь на 1.79 м. Бронзовую награду завоевала Екатерина Красовская из Австрии.

Медаль Екатерины Табашник стала единственной, которую завоевали украинские атлеты на этом турнире, отмечают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.