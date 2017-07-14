Харьковчанка выиграла легкоатлетический турнир в Финляндии

Международные соревнования «Joensuu Games», золотую медаль на которых в прыжках в высоту завоевала харьковчанка Екатерина Табашник, состоялись 12 июля.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажн.:
давл.:
ветер: