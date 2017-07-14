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14.07.2017  15:43   

Стартовала регистрация на соревнования по автомодельному спорту

Открытые соревнования по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge» состоятся в Харькове 11-13 августа.


city.kharkov.ua
В этом году мероприятие является одновременно и чемпионатом Украины. В Харькове соберутся спортсмены со всей страны, чтобы побороться за медали. 
 
В соревнованиях будут участвовать модели классов Е10 21.5, Е10, F2, F3, TC10 NITRO, TC10, TC10 Stock 21.5, TC10 21.5. 
 
Спортсменов ждет самая большая трасса в Украине общей длиной более 420 м. Зрители также смогут увидеть демонстрацию профессиональных автомоделей на радиоуправлении, развивающих скорость до 140 км/ч. 
 
Мероприятие пройдет на ул. Храмовой, напротив Восточной трибуны стадиона «Металлист».
 
Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно здесь.
 
Напомним, что впервые открытые соревнования по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge» состоялись в Харькове в 2015 году. Участники выставили 37 моделей разных классов, из них 11 - с двигателем внутреннего сгорания. Средняя скорость, показанная за время проведения турнира, составила 82 км/ч. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  соревнования, автомодели, спорт, харьков
 
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