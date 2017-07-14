14.07.2017 15:43

Стартовала регистрация на соревнования по автомодельному спорту

Открытые соревнования по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge» состоятся в Харькове 11-13 августа.



city.kharkov.ua

В этом году мероприятие является одновременно и чемпионатом Украины. В Харькове соберутся спортсмены со всей страны, чтобы побороться за медали.

В соревнованиях будут участвовать модели классов Е10 21.5, Е10, F2, F3, TC10 NITRO, TC10, TC10 Stock 21.5, TC10 21.5.

Спортсменов ждет самая большая трасса в Украине общей длиной более 420 м. Зрители также смогут увидеть демонстрацию профессиональных автомоделей на радиоуправлении, развивающих скорость до 140 км/ч.

Мероприятие пройдет на ул. Храмовой, напротив Восточной трибуны стадиона «Металлист».

Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно здесь

Напомним, что впервые открытые соревнования по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge» состоялись в Харькове в 2015 году. Участники выставили 37 моделей разных классов, из них 11 - с двигателем внутреннего сгорания. Средняя скорость, показанная за время проведения турнира, составила 82 км/ч.