16.07.2017 11:01

"Металлист 1925" проиграл первый матч в профессиональном футболе

В первом туре чемпионата Украины среди команд Второй Лиги харьковский "Металлист-1925" на выезде проиграл новосозданному СК "Днепр-1" со счетом 0:1.



Пресс-служба клуба

Это был первый в истории ФК "Металлист-1925" в профессиональном футболе, как и их соперников.

15 июля 2017 г. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало матча в 18:00. 3045 зрителей. +21°С

Арбитр - Евгений Цибулько (Черкассы)

Ассистенты арбитра - Кирилл Химиченко (Киев) и Александр Беркут (Симферополь)

Четвертый арбитр - Людмила Тельбух (Днепр)

Наблюдатель арбитража ФФУ - Александр Кревский (Киевская обл.)

СК "Днепр-1" (футболки синие): Юрчук, Кравченко (к), Полевой, Бровченко, Логинов (Сафронов 50), Снижко (Хучбаров 75), Когут, Кожушко (Поплавка 69), Лопыренок, Войцеховский (Супруга 61), Беляев (Сухарь 90+5)

Запас: Варцаба, Захаркив

Главный тренер - Дмитрий Михайленко

"Металлист 1925" (футболки белые): Федак, Булычев, Маслов, Хамильтон, Емельянов, Ралюченко, Романов, Нерубенко (Скотаренко 71), Краев (Пивоваров 77), Черников (Дехтяренко 64), Давыдов (к) (Стороженко 85)

Запас: Тельнов, Сидоренко, Процевский

Главный тренер - Александр Призетко

Гол: Кожушко 27

Предупреждение: Когут 33, Кожушко 62, Супруга 70 - Дехтяренко 74, Маслов 90+1

