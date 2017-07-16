"Металлист 1925" проиграл первый матч в профессиональном футболе

В первом туре чемпионата Украины среди команд Второй Лиги харьковский "Металлист-1925" на выезде проиграл новосозданному СК "Днепр-1" со счетом 0:1.
Это был первый в истории ФК "Металлист-1925" в профессиональном футболе, как и их соперников.
15 июля 2017 г. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало матча в 18:00. 3045 зрителей. +21°С
Арбитр - Евгений Цибулько (Черкассы)
Ассистенты арбитра - Кирилл Химиченко (Киев) и Александр Беркут (Симферополь)
Четвертый арбитр - Людмила Тельбух (Днепр)
Наблюдатель арбитража ФФУ - Александр Кревский (Киевская обл.)
СК "Днепр-1" (футболки синие): Юрчук, Кравченко (к), Полевой, Бровченко, Логинов (Сафронов 50), Снижко (Хучбаров 75), Когут, Кожушко (Поплавка 69), Лопыренок, Войцеховский (Супруга 61), Беляев (Сухарь 90+5)
Запас: Варцаба, Захаркив
Главный тренер - Дмитрий Михайленко
"Металлист 1925" (футболки белые): Федак, Булычев, Маслов, Хамильтон, Емельянов, Ралюченко, Романов, Нерубенко (Скотаренко 71), Краев (Пивоваров 77), Черников (Дехтяренко 64), Давыдов (к) (Стороженко 85)
Запас: Тельнов, Сидоренко, Процевский
Главный тренер - Александр Призетко
Гол: Кожушко 27
Предупреждение: Когут 33, Кожушко 62, Супруга 70 - Дехтяренко 74, Маслов 90+1
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