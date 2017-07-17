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17.07.2017  09:38   

Эдмар может стать игроком «Металлист 1925»

Харьковский «Металлист 1925» может усилить свой состав экс-игроком сборной Украины Эдмаром.


Обозреватель

Опытный полузащитник был замечен на стадионе "Металлист", где общался с сотрудниками и руководством "Металлиста 1925". Несколько дней назад Эдмар побывал и на базе в п. Высокий, где в последнее время тренируется "Металлист 1925", но занимался индивидуально в тренажерном зале.

Однако, дошло ли дело до конкретных переговоров и чем они закончились, пока неизвестно.

Напомним, последнее время 37-летний Эдмар находится в Харькове, где занимается оформлением документов, необходимых его семье.

Источник:   fc-metalist.com
 Тэги:  эдмар, металлист 1925, харьков
 
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