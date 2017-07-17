Эдмар может стать игроком «Металлист 1925»

Харьковский «Металлист 1925» может усилить свой состав экс-игроком сборной Украины Эдмаром.
Опытный полузащитник был замечен на стадионе "Металлист", где общался с сотрудниками и руководством "Металлиста 1925". Несколько дней назад Эдмар побывал и на базе в п. Высокий, где в последнее время тренируется "Металлист 1925", но занимался индивидуально в тренажерном зале.
Однако, дошло ли дело до конкретных переговоров и чем они закончились, пока неизвестно.
Напомним, последнее время 37-летний Эдмар находится в Харькове, где занимается оформлением документов, необходимых его семье.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
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