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17.07.2017  16:47   

Харьковские синхронистки завоевали очередную медаль чемпионата мира

16 июля в технической программе дуэтов Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали «бронзу».


kharkivoda.gov.ua
Уверенно начали свои выступления харьковские мастерицы синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта, который с 14 по 30 июля проходит в столице Венгрии.
 
В первые дни соревнований сборная Украины, которая состоит из харьковских спортсменок, завоевала две бронзовые медали. Обе - на счету Анны Волошиной, которая заняла третье место в технической программе соло и вместе с Елизаветой Яхно также поднялась на пьедестал почета в технической программе дуэтов.
 
Напомним, в соло Анна Волошина квалифицировалась в финал с четвертого места, но в решающем выступлении смогла покорить судей, которые поставили ей 91.9992 балла. Этот результат позволил украинке обойти принципиальную соперницу из Японии Юкико Инуи на 0.2502 балла.
 
Второе место в технической программе соло заняла испанка Она Карбонель (93.6534 балла). На первом была россиянка Светлана Колесниченко (95.2036 балла).
 
16 июля в технической программе дуэтов Анна Волошина и Елизавета Яхно получили от судей 92.6482 балла и бронзовую медаль чемпионата. Харьковчанки уверенно обошли сильных соперниц из Японии и Испании, а уступили лишь китаянкам Вен Вен Джанг и Тин Тин Джанг, которые с результатом 94.0775 балла заняли второе место, и победительницам чемпионата россиянкам Александре Пашкевич и Светлане Колесниченко (95.0515 балла).
 
«Впереди еще выступления в произвольных программах и командные соревнования, а 17 июля Анна Волошина поборется за выход в финал произвольной программы соло», - сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  плавание, спорт, медаль, харьков
 
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