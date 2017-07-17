17.07.2017 16:47

Харьковские синхронистки завоевали очередную медаль чемпионата мира

16 июля в технической программе дуэтов Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали «бронзу».



kharkivoda.gov.ua

Уверенно начали свои выступления харьковские мастерицы синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта, который с 14 по 30 июля проходит в столице Венгрии.

В первые дни соревнований сборная Украины, которая состоит из харьковских спортсменок, завоевала две бронзовые медали. Обе - на счету Анны Волошиной, которая заняла третье место в технической программе соло и вместе с Елизаветой Яхно также поднялась на пьедестал почета в технической программе дуэтов.

Напомним, в соло Анна Волошина квалифицировалась в финал с четвертого места, но в решающем выступлении смогла покорить судей, которые поставили ей 91.9992 балла. Этот результат позволил украинке обойти принципиальную соперницу из Японии Юкико Инуи на 0.2502 балла.

Второе место в технической программе соло заняла испанка Она Карбонель (93.6534 балла). На первом была россиянка Светлана Колесниченко (95.2036 балла).

16 июля в технической программе дуэтов Анна Волошина и Елизавета Яхно получили от судей 92.6482 балла и бронзовую медаль чемпионата. Харьковчанки уверенно обошли сильных соперниц из Японии и Испании, а уступили лишь китаянкам Вен Вен Джанг и Тин Тин Джанг, которые с результатом 94.0775 балла заняли второе место, и победительницам чемпионата россиянкам Александре Пашкевич и Светлане Колесниченко (95.0515 балла).

«Впереди еще выступления в произвольных программах и командные соревнования, а 17 июля Анна Волошина поборется за выход в финал произвольной программы соло», - сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.