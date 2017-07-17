Марина Килипко стала серебряным призером молодежного чемпионата Европы

Харьковчанка завоевала медаль в дисциплине «прыжки с шестом».
Молодежный чемпионат Европы U23 по легкой атлетике состоялся в польском городе Быдгощ с 13 по 16 июля.
В финале Марина показала результат 4.45м. Штурмовала украинка и большие высоты - 4.50м и 4.55м, но на этот раз они, к сожалению, не покорились. Чемпионкой Европы в прыжках с шестом стала Ангелика Мозер из Швейцарии (4.55м).
Близкими к медалям на этом чемпионате были еще две харьковчанки. Марина Немченко установила личный рекорд и финишировала пятой в беге на 10000 метров (33: 44.13). А Лилия Клинцова заняла шестое место в прыжках в высоту (1.84м), где «золото» и «серебро» между собой разделили украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Всего на этих соревнованиях сборная Украины получила 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды, а также заняла четвертое место в медальном зачете. Первое с результатом 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград было за сборной Германии.
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