17.07.2017 19:48

Марина Килипко стала серебряным призером молодежного чемпионата Европы

Харьковчанка завоевала медаль в дисциплине «прыжки с шестом».



// ХОГА

Молодежный чемпионат Европы U23 по легкой атлетике состоялся в польском городе Быдгощ с 13 по 16 июля.

В финале Марина показала результат 4.45м. Штурмовала украинка и большие высоты - 4.50м и 4.55м, но на этот раз они, к сожалению, не покорились. Чемпионкой Европы в прыжках с шестом стала Ангелика Мозер из Швейцарии (4.55м).

Близкими к медалям на этом чемпионате были еще две харьковчанки. Марина Немченко установила личный рекорд и финишировала пятой в беге на 10000 метров (33: 44.13). А Лилия Клинцова заняла шестое место в прыжках в высоту (1.84м), где «золото» и «серебро» между собой разделили украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Всего на этих соревнованиях сборная Украины получила 3 ​​золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды, а также заняла четвертое место в медальном зачете. Первое с результатом 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград было за сборной Германии.