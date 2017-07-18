18.07.2017 14:35

В Дефлимпийских играх примут участие 22 харьковских спортсмена

Соревнования стартуют 18 июля в турецком городе Самсун.



kharkivoda.gov.ua

Дефлимпиада – спортивные соревнования самого высокого уровня для людей с нарушениями слуха - проводится раз в четыре года, через год после Олимпийских и Паралимпийских игр.

В этом году в соревнованиях, которые пройдут до 30 июля, примут участие около 5000 спортсменов из 113 стран мира, которые разыграют медали в 21 виде спорта.

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, Национальная дефлимпийская сборная Украины вместе с тренерским составом и штабом впервые за свою дефлимпийскую историю будет наибольшей – 290 человек. Из них 22 спортсмена будут представлять Харьковщину и бороться за медали в шести видах спорта:

- баскетбол (весь состав женской сборной) – Неля Бражникова, Юлия Броницкая, Ольга Кальченко, Татьяна Кулинок, Олеся Легенькая, Анна Мельничук, Юлия Москалец, Марта Седельникова, Алина Терещенко, Елена Хороших;

- спортивное ориентирование – Анна Андросович, Татьяна Беда, Анна Федосеева, Дмитрий Левин, Дмитрий Плахотник;

- плавание – Андрей Зургалидзе, Филипп Ижаченко, Екатерина Иваненко;

- дзюдо – Ксения Довбищук и Владислав Мозирев;

- борьба греко-римская – Стас Череповский;

- легкая атлетика – Максим Пендрак.

18 июля состоится торжественное открытие Дефлимпиады, а также первые матчи по футболу. Харьковские спортсмены стартуют 20 июля и будут соревноваться в плавании, баскетболе и дзюдо.

Напомним, на прошлых летних Дефлимпийских играх, которые состоялись в 2013 году в столице Болгарии, сборная Украины заняла второе место в медальном зачете, завоевав 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых наград. Из них 6 золотых, 15 серебряных и 4 бронзовые медали – заслуга харьковских спортсменов.