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18.07.2017  18:08   

Чемпионы вышли на пробежку с харьковчанами

Традиционное мероприятие «Пробежка с чемпионами» прошло в воскресенье, 16 июля, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


// city.kharkov.ua

На пробежку вышли более 200 харьковчан, среди которых –  десять чемпионов Украины, Европы и мира: Владислав Затирка (ММА), Константин Ананченко (дзюдо), Антон Чуев (сумо), Богдан Собко (каратэ), Дмитрий Омеляненко (кикбоксингу), Михаил Троян (регбилиг), Дмитрий Кальченко (самбо), Игорь Корчуков (панкратион), Алексей Санин (панкратион), Григорий Гусаров (тхеквондо), Анна Мищенко (легкая атлетика), Сергей и Алексей Любченко (тайский бокс), Виктор Рубан (стрельба из лука).

Поддержал профессиональных спортсменов и поклонников активного образа жизни заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Завершилась пробежка мастер-классом по стрит-воркауту от чемпионов Украины - команды «Barstylers».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бег, парк горького, харьков
 
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