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15.09.2017  17:43   

Харьковские велосипедисты соберутся на осенние покатушки

В воскресенье, 17 сентября, в Харькове пройдет четвертый «Осенний велодень».


// city.kharkov.ua

Традиционный велопробег, который проводится в рамках Европейской недели мобильности, стартует возле памятника Велосипедисту на Белгородском шоссе в 11:00 и финиширует на ул. Квитки-Основьяненко.
 
Организаторы обращают внимание, что велосипедисты будут двигаться по маршруту Белгородское шоссе – ул. Сумская – ул. Квитки-Основьяненко с 11:00 до 11:30 в сопровождении машин патрульной полиции.
 
В точке финиша, на улице Квитки-Основьяненко, с 10:00 до 21:00 пройдет культурно-спортивный праздник, в программе которого будут конкурсы и развлечения, а также будет работать выставка-ярмарка.

Напомним, в прошлогоднем, третьем «Осеннем велодне» приняли участие 2100 человек, что является самым большим количеством участников для харьковского велозаезда за три года проведения мероприятия.

Тэги:  велодень, харьков
 
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