15.09.2017 17:43

Харьковские велосипедисты соберутся на осенние покатушки

В воскресенье, 17 сентября, в Харькове пройдет четвертый «Осенний велодень».



// city.kharkov.ua

Традиционный велопробег, который проводится в рамках Европейской недели мобильности, стартует возле памятника Велосипедисту на Белгородском шоссе в 11:00 и финиширует на ул. Квитки-Основьяненко.



Организаторы обращают внимание, что велосипедисты будут двигаться по маршруту Белгородское шоссе – ул. Сумская – ул. Квитки-Основьяненко с 11:00 до 11:30 в сопровождении машин патрульной полиции.



В точке финиша, на улице Квитки-Основьяненко, с 10:00 до 21:00 пройдет культурно-спортивный праздник, в программе которого будут конкурсы и развлечения, а также будет работать выставка-ярмарка.



Напомним, в прошлогоднем, третьем «Осеннем велодне» приняли участие 2100 человек, что является самым большим количеством участников для харьковского велозаезда за три года проведения мероприятия.