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13.09.2017  17:47   

В Харькове состоялся турнир по пляжной борьбе (ФОТО)

9 и 10 сентября на спортивных площадках парка имени Горького состоялся международный турнир по сумо и пляжной борьбе «Adrenalin Open».


kharkivoda.gov.ua
Соревнования собрали 146 борцов из семи областей Украины. Также участие в нем принимали гости из Молдовы, Азербайджана и Болгарии.
 
Медали разыграли в четырех возрастных категориях: среди юношей до 12 лет, среди юношей до 14 лет, среди юношей до 16 лет и среди взрослых.
 
По итогам турнира успешно выступили хозяева соревнований - харьковские борцы. Они получили 37 золотых, 23 серебряные и 41 бронзовую медаль.
 
Наиболее успешными среди харьковских спортсменов, завоевав сразу по несколько наград, стали:
 
- Дарья Корытина - получила 3 ​​золотые и 1 серебряную медаль в сумо; стала победительницей в категориях U14, U16 и в соревнованиях среди женщин в весовой категории свыше 95 кг;  соревнованиях по сумо среди женщин она стала серебряным призером в абсолютной весовой категории;
 
- Владимир Кочанов - получил золотые медали в возрастной категории U14 в весе до 70 кг - как в соревнованиях по сумо, так и в пляжной борьбе;
 
- Замин Мамедов - стал победителем в сумо и пляжной борьбе в возрастной категории U12 в весе до 30 кг;
 
- Артем Саратов - в категории U12 в весе до 45 кг получил золотую медаль в пляжной борьбе и серебряную - в сумо;
 
- Сергей Гайдар - завоевал золотую медаль в пляжной борьбе среди мужчин в весе до 70 кг и стал серебряным призером в этой же категории в соревнованиях по сумо.
 
Данный турнир также стал для харьковских сумоистов этапом отбора на чемпионат Украины, который с 22 по 24 сентября состоится в городе Ровно.
 
Справка. Пляжная борьба - достаточно новый вид спорта. В Харьковской области она была впервые представлена ​​в рамках нынешней спортивной ярмарки. Эта борьба активно развивается в странах Балтии и недавно была добавлена ​​Объединенным миром борьбы (UWW) в перечень своих видов спорта.
 
В Харькове этот стиль, а также сумо развивает спортивный клуб «Adrenalin». В августе этого года борцы клуба достаточно успешно выступили на международном турнире по пляжной борьбе в Одессе, где Антон Чуев получил бронзовую медаль и попал в состав сборной Украины на первый в истории чемпионат мира, который с 13 по 15 сентября состоится в Турции.
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  парк горького, борьба, харьков
 
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