13.09.2017 17:47

В Харькове состоялся турнир по пляжной борьбе (ФОТО)

9 и 10 сентября на спортивных площадках парка имени Горького состоялся международный турнир по сумо и пляжной борьбе «Adrenalin Open».



kharkivoda.gov.ua

Соревнования собрали 146 борцов из семи областей Украины. Также участие в нем принимали гости из Молдовы, Азербайджана и Болгарии.

Медали разыграли в четырех возрастных категориях: среди юношей до 12 лет, среди юношей до 14 лет, среди юношей до 16 лет и среди взрослых.

По итогам турнира успешно выступили хозяева соревнований - харьковские борцы. Они получили 37 золотых, 23 серебряные и 41 бронзовую медаль.

Наиболее успешными среди харьковских спортсменов, завоевав сразу по несколько наград, стали:

- Дарья Корытина - получила 3 ​​золотые и 1 серебряную медаль в сумо; стала победительницей в категориях U14, U16 и в соревнованиях среди женщин в весовой категории свыше 95 кг; соревнованиях по сумо среди женщин она стала серебряным призером в абсолютной весовой категории;

- Владимир Кочанов - получил золотые медали в возрастной категории U14 в весе до 70 кг - как в соревнованиях по сумо, так и в пляжной борьбе;

- Замин Мамедов - стал победителем в сумо и пляжной борьбе в возрастной категории U12 в весе до 30 кг;

- Артем Саратов - в категории U12 в весе до 45 кг получил золотую медаль в пляжной борьбе и серебряную - в сумо;

- Сергей Гайдар - завоевал золотую медаль в пляжной борьбе среди мужчин в весе до 70 кг и стал серебряным призером в этой же категории в соревнованиях по сумо.

Данный турнир также стал для харьковских сумоистов этапом отбора на чемпионат Украины, который с 22 по 24 сентября состоится в городе Ровно.

Справка. Пляжная борьба - достаточно новый вид спорта. В Харьковской области она была впервые представлена ​​в рамках нынешней спортивной ярмарки. Эта борьба активно развивается в странах Балтии и недавно была добавлена ​​Объединенным миром борьбы (UWW) в перечень своих видов спорта.

В Харькове этот стиль, а также сумо развивает спортивный клуб «Adrenalin». В августе этого года борцы клуба достаточно успешно выступили на международном турнире по пляжной борьбе в Одессе, где Антон Чуев получил бронзовую медаль и попал в состав сборной Украины на первый в истории чемпионат мира, который с 13 по 15 сентября состоится в Турции.