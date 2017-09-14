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14.09.2017  08:02   

«Шахтер» в Харькове обыграл «Наполи»

Донецкий "Шахтер" сумел выстоять перед "Наполи" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/18. Поединок состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:1.


РБК-Украина

Счет открыл Тайсон уже на 15 минуте матча, а на 58 минуте Факундо Феррейра после передачи Тараса Степаненко удвоил преимущество "Шахтера".

"Наполи" ответил голом Аркадиуша Милика с пенальти на 70 минуте. Отметим, что впервые в истории Харьков принимал матч Лиги чемпионов.

В другом матче группы F, который проходил параллельно, голландский "Фейеноорд" на своем поле уступил английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:4. В составе победителей дубль оформил Джон Стоунс, еще по голу забили Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Напомним, каталонская "Барселона" одержала крупную победу над туринским "Ювентусом" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч проходил на "Камп Ноу" и завершился со счетом 3:0.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  шахтер, харьков
 
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