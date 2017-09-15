В парке Горького пройдет молодежный баттл ЗОЖ

В воскресенье, 17 сентября, на спортивных полях Центрального парка культуры и отдыха имени Горького пройдет молодежный баттл «Здоровый отдых - здоровый ты!».
Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и активного досуга среди молодежи.
В программе – танцевальная зарядка-флешмоб для всех участников, танцевальный баттл, соревнования по баскетболу, бамперболу (футбол в шарах), фрисби (метание летающего диска), стрит-воркауту.
В спортивно-развлекательных соревнованиях примут участие десять команд из разных вузов, молодежных и волонтерских организаций Харькова - всего более 120 человек.
Время проведения – с 12:30 до 17:00.
Организаторы – Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
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