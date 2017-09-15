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15.09.2017  15:35   

В Харькове пройдет Кросс памяти жертв тоталитаризма

XVIII Кросс памяти жертв тоталитаризма пройдет в субботу, 16 сентября, в районе Мемориала жертвам тоталитаризма в Харькове (Лесопарк).


// city.kharkov.ua

В этом году мероприятие впервые будет иметь международный уровень - в нем примут участие представители города-побратима Познани и города Сулеювек (Польша), сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

Ожидается, что всего в забеге примут участие 250-300 человек, среди которых - школьники, учащиеся харьковских техникумов и вузов, а также все желающие.

Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский отметил, что кросс памяти проводится в Харькове не случайно - именно здесь находится одно из четырех «катынских мест», где похоронено около 4 тыс. польских солдат и жертв коммунистического тоталитаризма.

«Мы хотим показать и передать эту историю молодым людям, и когда они будут управлять странами, чтобы эта история не повторилась, чтобы поляки, украинцы и другие нации в Европе могли жить спокойно и мирно», - подчеркнул Генеральный консул.

Януш Яблонский отметил, что тоже примет участие в забеге, на дистанции 1 км. 

Кросс начнется с церемонии почтения памяти жертв и возложения цветов на Украинско-польском мемориале жертвам тоталитаризма, начало церемонии - в 10:00. Старт соревнованиям будет дан в 11:00 от мемориала.

Спортивная часть мероприятия включает в себя эстафету (6 этапов по 500 м) и кросс на дистанциях 1, 3, 6 и 12 км. Дети смогут посоревноваться на дистанции 500 м. Маршрут забегов будет проходить через Лесопарк, где будут установлены соответствующие указатели.

Регистрация участников - в 8:30. В 12:45 состоится церемония награждения. Победители кросса получат памятные призы от Харьковского городского совета и Генерального консульства Польши в Харькове.

Организаторы мероприятия - Генеральное консульство Республики Польши в городе Харькове и общественная организация «VI квартал» при поддержке Харьковского городского совета и Администрации Шевченковского района.

Напомним, Кросс памяти жертв коммунистического тоталитаризма проводится уже 18 лет. Самый массовый забег состоялся в 2014 году - тогда в нем приняли участие 256 человек. Кросс памяти проходит в районе 6-го квартала Лесопарка, где расположен Мемориал жертвам тоталитаризма. Здесь покоятся жертвы репрессий 30-х годов прошлого столетия и польские военнослужащие, расстрелянные в 1940 году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кросс, харьков
 
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