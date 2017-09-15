15.09.2017 17:27

В Харькове состоится чемпионат по спортивному ориентированию

Чемпионат города Харькова по спортивному ориентированию на спринтерской дистанции «KharkivO-Sprint» пройдет в воскресенье, 17 сентября.



city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие как спортсмены с высокой квалификацией, так и ветераны спорта, любители – около 150 человек из Харькова, Харьковской области и других регионов Украины. Участники будут разбиты на 25 групп. Для новичков будут подготовлены специальные дистанции по возрастным категориям.

Маршруты будут проходить как по центральным улицам города, так и по дворам жилых домов.

Победители получат медали и грамоты, а за первые места в группах для профессионалов предусмотрены денежные призы.

Сбор участников – в 9:00 возле СК «Политехник», в районе Молодежного парка. Более подробная информация - здесь.

Справка. Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пробежать неизвестную им трассу по незнакомой местности, отмечаясь чипом на каждом контрольном пункте, за минимальное время.