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15.09.2017  17:27   

В Харькове состоится чемпионат по спортивному ориентированию

Чемпионат города Харькова по спортивному ориентированию на спринтерской дистанции «KharkivO-Sprint» пройдет в воскресенье, 17 сентября.


city.kharkov.ua
В соревнованиях примут участие как спортсмены с высокой квалификацией, так и ветераны спорта, любители – около 150 человек из Харькова, Харьковской области и других регионов Украины. Участники будут разбиты на 25 групп. Для новичков будут подготовлены специальные дистанции по возрастным категориям. 
 
Маршруты будут проходить как по центральным улицам города, так и по дворам жилых домов.
 
Победители получат медали и грамоты, а за первые места в группах для профессионалов предусмотрены денежные призы.
 
Сбор участников – в 9:00 возле СК «Политехник», в районе Молодежного парка. Более подробная информация - здесь. 
 
Справка. Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пробежать неизвестную им трассу по незнакомой местности, отмечаясь чипом на каждом контрольном пункте, за минимальное время.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпионат, ориентирование, харьков
 
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