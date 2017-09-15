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15.09.2017  08:58   

«Динамо» стартовало с победы в Лиге Европы

Киевское «Динамо» победило в первом матче группового турнира Лиги Чемпионов.


dozor.kharkov.ua

Киевское "Динамо" успешно стартовало в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против албанского "Скендербеу".

Матч, который прошел в Киеве на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 3:1.

В конце первого тайма Гиерги Музака вывел албанскую команду вперед. Но подопечные Александра Хацкевича одолели команду "снежных волков" благодаря трем безответным во втором тайме голам Сергея Сидорова, Жуниора Мораес и Мбокани. 

В параллельном матче группы В "Янг Бойз" сыграл вничью с "Партизаном" - 1:1. На 11 минуте за сербский клуб гол забил Марко Янкович. За три минуты счет сравнял игрок швейцарського клуба Кристиан Фасснахт.
 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  динамо, лига европы
 
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