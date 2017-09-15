15.09.2017 08:58

«Динамо» стартовало с победы в Лиге Европы

Киевское «Динамо» победило в первом матче группового турнира Лиги Чемпионов.



dozor.kharkov.ua

Киевское "Динамо" успешно стартовало в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против албанского "Скендербеу".



Матч, который прошел в Киеве на НСК "Олимпийский", завершился со счетом 3:1.



В конце первого тайма Гиерги Музака вывел албанскую команду вперед. Но подопечные Александра Хацкевича одолели команду "снежных волков" благодаря трем безответным во втором тайме голам Сергея Сидорова, Жуниора Мораес и Мбокани.



В параллельном матче группы В "Янг Бойз" сыграл вничью с "Партизаном" - 1:1. На 11 минуте за сербский клуб гол забил Марко Янкович. За три минуты счет сравнял игрок швейцарського клуба Кристиан Фасснахт.

