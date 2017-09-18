18.09.2017 12:52

В Харькове пробежали кросс памяти (ФОТО)

XVIII Кросс памяти жертв тоталитаризма состоялся в субботу, 16 сентября, в районе Мемориала жертвам тоталитаризма в Лесопарке.



city.kharkov.ua

В начале мероприятия участники забега и почетные гости возложили цветы к стенам мемориала и почтили память жертв тоталитаризма. В церемонии приняли участи заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский.

После церемонии возложения цветов стартовала спортивная часть мероприятия. Так, участникам кросса необходимо было преодолеть дистанции в 1, 3, 6 и 12 км. Дети соревновались на дистанции 500 м. Кроме того, спортсмены приняли участие в эстафете, которая включала 6 этапов по 500 м. Маршрут забегов проходил через Лесопарк.

Отметим, в этом году впервые мероприятие имело статус международного - в нем приняли участие представители города-побратима Познани и города Сулеювек (Польша).

Кросс памяти также пробежал Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский.

Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек, среди которых были школьники и учащиеся вузов. Всем победителям были вручены памятные призы от Харьковского городского совета и Генерального консульства Республики Польши в Харькове.

Организаторы мероприятия - Генеральное консульство Республики Польши в городе Харькове и общественная организация «VI квартал» при поддержке Харьковского городского совета и Администрации Шевченковского района.

Напомним, Кросс памяти жертв коммунистического тоталитаризма проводится в Харькове уже 18 лет. Мероприятие проходит в районе 6-го квартала Лесопарка, где расположен Мемориал жертвам тоталитаризма. Здесь покоятся жертвы репрессий 30-х годов прошлого столетия и польские военнослужащие, расстрелянные в 1940 году.