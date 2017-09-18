18.09.2017 14:18

Легкоатлеты Харьковщины боролись за путевки на чемпионат Украины (ФОТО)

16 и 17 сентября на стадионе «Динамо» состоялся открытый командный чемпионат Харьковской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 и 2002-2004 годов рождения.



kharkivoda.gov.ua

В соревнованиях приняли участие 462 легкоатлета из 7 районов области, 5-ти ДЮСШ и СДЮШОР Харькова. Юные спортсмены показали несколько высоких результатов на этих соревнованиях.

Член сборной команды Украины Ева Подгородецкая опередила всех на дистанциях 100 и 200 метров. Ее результаты были 12.2 сек. и 25.5 сек., соответственно. Дарья Диханова в беге на 100м с барьерами показала результат 14.5 сек. Немного отстала от нее Ирина Панарина - 14.6 сек. Сразу три спортсменки показали одинаковый результат в прыжках с шестом. Ольга Лапузова, Татьяна Гамора, Екатерина Павленко прыгнули на 3м 30см. Алина Волошина метнула копье на 37м 24см.

По итогам выступления на этих соревнованиях была сформирована сборная команда области для участия в командном чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей 2002 года рождения и моложе, который состоится 29 и 30 сентября в городе Днепр. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.