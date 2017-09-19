Эдмар до весны покинул «Металлист 1925»

Эдмар отправится в Америку, чтобы уладить бумажные и бытовые вопросы.
Об этом заявил представитель пресс-службы клуба Анатолий Хомутов.
"На этой неделе Эдмар вернется в Америку, чтобы решить все бумажные и бытовые вопросы. По его словам, он снова будет играть за наш клуб в третьем круге второй лиги, который начнется в марте 2018 года. Но, мы надеемся, что он сможет нам еще помочь в последних матчах 2017 года", – сказал Хомутов.
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