19.09.2017 17:23

Харьковчанка выборола «золото» международного турнира

Харьковчанка Анастасия Шустова завоевала золотую медаль на Международном турнире по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.



city.kharkov.ua

Турнир проходил 16-17 сентября в Минске (Беларусь). В нем приняли участие более 200 спортсменов из 12 стран. По итогам соревнований, украинские борцы завоевали четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Харьковчанка Анастасия Шустова соревновалась в весовой категории до 75 кг, успешно дошла до финала и победила россиянку Анжелу Катаеву.