 
Главная Новости Спорт Харьковчанка выборола «золото» международного турнира
19.09.2017  17:23   

Харьковчанка выборола «золото» международного турнира

Харьковчанка Анастасия Шустова завоевала золотую медаль на Международном турнире по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.


city.kharkov.ua
Турнир проходил 16-17 сентября в Минске (Беларусь). В нем приняли участие более 200 спортсменов из 12 стран.  По итогам соревнований, украинские борцы завоевали четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
 
Харьковчанка Анастасия Шустова соревновалась в весовой категории до 75 кг, успешно дошла до финала и победила россиянку Анжелу Катаеву. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  медали, борьба, шустова, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Спорт Харьковские гребцы завоевали 5 медалей чемпионата Украины 11.07 Спорт Харьковчане завоевали медали Кубка Украины по шашкам 05.07 Спорт Харьковчане Богдан Бондаренко и Марина Килипко завоевали медали в Венгрии
 
 

Видео

22 сентября в Харькове состоится IX Международный экономический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 