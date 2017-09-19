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19.09.2017  18:42   

В Харькове прошли соревнования по стрит-воркауту (ФОТО)

Соревнования по стрит-воркауту состоялись 16 сентября на площадке у торгового центра «Караван».


city.kharkov.ua
В турнире приняли участие 40 атлетов из разных городов Украины. В программе соревнований были представлены взрослый фристайл, двоеборье и детские показательные выступления (участники до 15 лет).
 
Атлетов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
 
Как отметил лидер стрит-воркаута в Харькове Иван Крыленко, это мероприятие ознаменовало закрытие теплого сезона. 
 
«До весны все наши соревнования будут проходить в крытых специализированных центрах на ХТЗ и Павловом Поле. Мы с командой рады, что популярность этого движения растет и желающих заниматься все больше с каждым годом», - добавил Иван Крыленко.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  воркаут, соревнования, харьков
 
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