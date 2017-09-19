19.09.2017 18:42

В Харькове прошли соревнования по стрит-воркауту (ФОТО)

Соревнования по стрит-воркауту состоялись 16 сентября на площадке у торгового центра «Караван».



city.kharkov.ua

В турнире приняли участие 40 атлетов из разных городов Украины. В программе соревнований были представлены взрослый фристайл, двоеборье и детские показательные выступления (участники до 15 лет).

Атлетов приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

Как отметил лидер стрит-воркаута в Харькове Иван Крыленко, это мероприятие ознаменовало закрытие теплого сезона.

«До весны все наши соревнования будут проходить в крытых специализированных центрах на ХТЗ и Павловом Поле. Мы с командой рады, что популярность этого движения растет и желающих заниматься все больше с каждым годом», - добавил Иван Крыленко.