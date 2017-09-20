Бельгию могут лишить права проводить матчи Евро-2020

Бельгия может потерять право принимать матчи чемпионата Европы в 2020 году из-за срыва сроков, отведенных на строительство стадиона в Брюсселе.
Сообщается, что процесс затягивается из-за задержки с заявками на строительство и экологического разрешения. УЕФА будет решать, сколько еще может ждать продвижения по этому вопросу.
"Мы по-прежнему верим, но мы реалисты и понимаем, что это решение зависит и от других сторон", - сообщил генеральный секретарь федерации Коэн Де Брабандер.
Сказано, что новую заявку бельгийцы подали в августе и может пройти максимум 150 дней для принятия решения о разрешении на планирование, а также 12-18 месяцев на строительство самого стадиона. Стадион должен быть готов осенью 2019 года, то есть за девять месяцев до начала чемпионата.
Также сообщается, что Евро-2020 примут 13 городов: Брюссель (Бельгия), Баку (Азербайджан), Бухарест(Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия) и Глазго (Шотландия).
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