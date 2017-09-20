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20.09.2017  13:25   

Харьковские бадминтонисты завоевали шесть наград турнира «Ukraine Junior Open - 2017»

Международный юниорский турнир по бадминтону состоялся в городе Днепр. Участие в соревнованиях приняли 80 спортсменов из 10 стран мира, а по его итогам харьковские бадминтонисты завоевали 2 серебряные и 4 бронзовые медали.


kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
Обладателями серебряной медали в смешанной парной категории стали Михаил Махновский и Анастасия Прозорова. Харьковчане уступили в финальном поединке паре из Днепра Даниле Боснюку и Евгении Паксютовой со счетом 19:21, 16:21.
 
В этой же категории харьковчанин Глеб Бекетов в паре с Валерией Масайло из Николаева завоевал «бронзу». В полуфинале Глеб и Валерия уступили победителям турнира со счетом 17:21, 13:21.
 
Еще одну серебряную награду харьковские бадминтонисты завоевали в мужской парной категории. Иван Мединский и Кирилл Щур в финале уступили Даниле Боснюку и Даниле Шевченко из Днепра со счетом 21:16, 18:21, 15:21.
 
В этой же категории харьковчане Глеб Бекетов и Михаил Махновский заняли третье место, уступив в полуфинале будущим победителям 18:21, 22:20, 18:21. Бронзовая награда в этой категории была также еще у одного харьковского бадминтониста Даниила Скринника. В паре с Николаем Козубенко из Одессы во втором полуфинале они со счетом 13:21, 11:21 уступили Ивану Мединскому и Кириллу Щуру.
 
В женской парной категории харьковчанки Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова, проиграв в полуфинале молдавскому дуэту Анна Цетнечи и Влада Гинга со счетом 19:21, 20:22, заняли третье место. Победительницами «Ukraine Junior Open - 2017» в этой категории стали болгарские бадминтонистки Мария Делчева и Христомира Поповская.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, турнир, харьков
 
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