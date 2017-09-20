20.09.2017 15:17

В Харькове прошел чемпионат по спортивному ориентированию (ФОТО)

Чемпионат города Харькова по спортивному ориентированию на спринтерской дистанции «Kharkiv O-Sprint» состоялся 17 сентября в Харькове.



city.kharkov.ua

Впервые соревнования по спортивному ориентированию проходили на центральных улицах города и во дворах жилых домов. Обычно спортивное ориентирование проводится в лесных массивах, но теперь по инициативе Всемирной организации спортивного ориентирования соревнования будут проходить в том числе и в городской среде.

В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены и любители - около 200 человек из Харькова и Харьковской области, а также других регионов Украины. Участники были разбиты на 25 групп. Для новичков были подготовлены специальные дистанции по возрастным категориям.

В профессиональных группах победителем среди мужчин стал харьковчанин Вадим Дяченко, среди женщин - Елена Федорова из Киева. Спортсменам вручили кубки, подарки от спонсоров, а также денежные призы. Победителей среди любителей всех возрастных групп наградили медалями и грамотами.

Организаторы соревнований - Федерация спортивного ориентирования Украины, Клуб спортивного ориентирования «КОМПАС» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Справка. Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пробежать неизвестную им трассу по незнакомой местности, отмечаясь чипом на каждом контрольном пункте, за минимальное время.