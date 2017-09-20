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20.09.2017  15:17   

В Харькове прошел чемпионат по спортивному ориентированию (ФОТО)

Чемпионат города Харькова по спортивному ориентированию на спринтерской дистанции «Kharkiv O-Sprint» состоялся 17 сентября в Харькове.


city.kharkov.ua
Впервые соревнования по спортивному ориентированию проходили на центральных улицах города и во дворах жилых домов. Обычно спортивное ориентирование проводится в лесных массивах, но теперь по инициативе Всемирной организации спортивного ориентирования соревнования будут проходить в том числе и в городской среде.
 
В соревнованиях приняли участие профессиональные спортсмены и любители - около 200 человек из Харькова и Харьковской области, а также других регионов Украины. Участники были разбиты на 25 групп. Для новичков были подготовлены специальные дистанции по возрастным категориям.
 
В профессиональных группах победителем среди мужчин стал харьковчанин Вадим Дяченко, среди женщин - Елена Федорова из Киева. Спортсменам вручили кубки, подарки от спонсоров, а также денежные призы. Победителей среди любителей всех возрастных групп наградили медалями и грамотами.
 
Организаторы соревнований - Федерация спортивного ориентирования Украины, Клуб спортивного ориентирования «КОМПАС» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
 
Справка. Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса должны пробежать неизвестную им трассу по незнакомой местности, отмечаясь чипом на каждом контрольном пункте, за минимальное время.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпионат, спорт, ориентироваение, харьков
 
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