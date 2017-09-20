20.09.2017 15:38

Харьковчане завоевали «бронзу» на международном турнире по фигурному катанию

В Италии состоялся международный турнир по фигурному катанию на коньках «Lombardia Trophy - 2017».



kharkivoda.gov.ua

Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, за короткую и произвольную программы харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин получили от судей в сумме 150.88 баллов, что позволило им занять третье место. Победителями турнира стала итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, результат которых был 169.30 баллов, а второе место заняли россияне Алла Лобода и Павел Дрозд (154.40 баллов).

Для харьковского дуэта эти соревнования стали дебютными в новом сезоне, главный старт которого – зимняя Олимпиада - состоится с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском городе Пхёнчхан. Отметим, что Александра Назарова и Максим Никитин уже завоевали олимпийскую лицензию.