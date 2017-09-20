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20.09.2017  15:38   

Харьковчане завоевали «бронзу» на международном турнире по фигурному катанию

В Италии состоялся международный турнир по фигурному катанию на коньках «Lombardia Trophy - 2017».


kharkivoda.gov.ua
Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, за короткую и произвольную программы харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин получили от судей в сумме 150.88 баллов, что позволило им занять третье место. Победителями турнира стала итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, результат которых был 169.30 баллов, а второе место заняли россияне Алла Лобода и Павел Дрозд (154.40 баллов).
 
Для харьковского дуэта эти соревнования стали дебютными в новом сезоне, главный старт которого – зимняя Олимпиада - состоится с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском городе Пхёнчхан. Отметим, что Александра Назарова и Максим Никитин уже завоевали олимпийскую лицензию.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  фигурное катание, спорт, харьков
 
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