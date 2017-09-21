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21.09.2017  08:20   

Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

В десяти проведенных футбольных поединках третьего раунда Кубка Украины определились десять участников 1/8 финала соревнований.


dozor.kharkov.ua

Первым в день соревнований "Гелиос" принимал "Десну". Дубль Картушова вывел гостей в следующий круг. За "Гелиос" забил только Абеленцев - 1: 2.

Большинство команд УПЛ прошли барьер третьего раунда. "Мариуполь" обыграл в меньшинстве "Колос" - 2: 1, "Сталь" в игре с одесской "Жемчужиной" победила только в серии пенальти 2: 1 (1: 1), а "Верес" в дополнительное время выбил из борьбы "Агробизнес "- 2: 1.

В дополнительное время кропивницкая "Звезда" уступила "Таврии" 2: 3, а львовские "Карпаты" в дерби проиграли "Прикарпатью" из Ивано-Франковска 1: 2.
Результаты других матчей:

"Ингулец" - "Арсенал-Киев" 0: 1;

"Авангард" Краматорск - "Ворскла" 0: 2;

"Демня" - "Львов" 1: 2;

"Днепр-1" - "Горняк-Спорт" 1: 0.

Источник:   УНН
 Тэги:  кубок украины, футбол, гелиос
 
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