21.09.2017 08:20

Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

В десяти проведенных футбольных поединках третьего раунда Кубка Украины определились десять участников 1/8 финала соревнований.



dozor.kharkov.ua

Первым в день соревнований "Гелиос" принимал "Десну". Дубль Картушова вывел гостей в следующий круг. За "Гелиос" забил только Абеленцев - 1: 2.



Большинство команд УПЛ прошли барьер третьего раунда. "Мариуполь" обыграл в меньшинстве "Колос" - 2: 1, "Сталь" в игре с одесской "Жемчужиной" победила только в серии пенальти 2: 1 (1: 1), а "Верес" в дополнительное время выбил из борьбы "Агробизнес "- 2: 1.



В дополнительное время кропивницкая "Звезда" уступила "Таврии" 2: 3, а львовские "Карпаты" в дерби проиграли "Прикарпатью" из Ивано-Франковска 1: 2.

Результаты других матчей:



"Ингулец" - "Арсенал-Киев" 0: 1;



"Авангард" Краматорск - "Ворскла" 0: 2;



"Демня" - "Львов" 1: 2;



"Днепр-1" - "Горняк-Спорт" 1: 0.