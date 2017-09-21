Определились все участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

В десяти проведенных футбольных поединках третьего раунда Кубка Украины определились десять участников 1/8 финала соревнований.
Первым в день соревнований "Гелиос" принимал "Десну". Дубль Картушова вывел гостей в следующий круг. За "Гелиос" забил только Абеленцев - 1: 2.
Большинство команд УПЛ прошли барьер третьего раунда. "Мариуполь" обыграл в меньшинстве "Колос" - 2: 1, "Сталь" в игре с одесской "Жемчужиной" победила только в серии пенальти 2: 1 (1: 1), а "Верес" в дополнительное время выбил из борьбы "Агробизнес "- 2: 1.
В дополнительное время кропивницкая "Звезда" уступила "Таврии" 2: 3, а львовские "Карпаты" в дерби проиграли "Прикарпатью" из Ивано-Франковска 1: 2.
Результаты других матчей:
"Ингулец" - "Арсенал-Киев" 0: 1;
"Авангард" Краматорск - "Ворскла" 0: 2;
"Демня" - "Львов" 1: 2;
"Днепр-1" - "Горняк-Спорт" 1: 0.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
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