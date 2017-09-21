21.09.2017 09:53

УЕФА утвердил формат нового турнира для сборных

Европейский футбольный союз утвердил окончательную версию правил и регламента Лиги наций УЕФА.



РБК-Украина

Об этом сообщается на сайте УЕФА.



Первый матч нового турнира состоится 6 сентября 2018 года. Новый турнир заменит большинство товарищеских матчей, а также станет частью квалификации на Евро-2020. Участие в турнире примут все 55 сборных, которые находятся под эгидой УЕФА. - Команды будут поделены на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (результаты после 11 октября 2017 года учитываться не будут, в том числе результаты стыковых матчей).



- Лига А. Здесь будут играть 12 Топ-сборных. 12 команд по рейтингу попадут в Лигу В, 15 следующих в лигу С, а оставшиеся 16 — в лигу D. - Лиги A и B будут состоять из четырех групп по три команды. - Лига C будет состоять из одной группы с тремя командами и трех групп по четыре команды. - Лига D будет состоять из четырех групп по четыре команды.



- Процедура жеребьевки группового этапа Лиги наций пока не утверждена, но пройдет она 24 января 2018 года.



Поединки пройдут в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная сыграет дома и на выезде четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).



- Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.



- Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу. Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.



