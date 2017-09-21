В Харькове пройдут соревнования по гребле на байдарках

Открытие областных соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» состоится 23 сентября на базе Детско-юношеской спортивной школы №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
влажн.:
давл.:
ветер: