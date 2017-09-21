21.09.2017 18:49

В Харькове пройдут соревнования по гребле на байдарках

Открытие областных соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» состоится 23 сентября на базе Детско-юношеской спортивной школы №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).



pixabay

В соревнованиях примут участие около 160 спортсменов из Днепра, Запорожья, Энергодара, Кременчуга, Полтавы и Харьковской области. Соревнования пройдут в 16 категориях для четырех возрастных групп.

Гонки будут проходить два дня - 23-24 сентября - на реке Харьков.

Начало соревнований - в 9:00 23 сентября, а праздничное открытие турнира - на 13:00.