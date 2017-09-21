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21.09.2017  18:49   

В Харькове пройдут соревнования по гребле на байдарках

Открытие областных соревнований по гребле на байдарках и каноэ «Харкiвська хвиля» состоится 23 сентября на базе Детско-юношеской спортивной школы №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).


pixabay
В соревнованиях примут участие около 160 спортсменов из Днепра, Запорожья, Энергодара, Кременчуга, Полтавы и Харьковской области. Соревнования пройдут в 16 категориях для четырех возрастных групп. 
 
Гонки будут проходить два дня - 23-24 сентября - на реке Харьков. 
 
Начало соревнований - в 9:00 23 сентября, а праздничное открытие турнира - на 13:00. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  соревнования, плотина, байдарки, харьков
 
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