24.09.2017 10:53

Эдмар покинул "Металлист 1925"

Полузащитник Металлиста 1925 Эдмар Галовский де Ласерда вместе со своей семьей — супругой Татьяной и тремя детьми Филиппом, Артуром и Иваном — сегодня транзитом через Стамбул улетел в Майами



Эдмар покинул "Металлист 1925"



Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Там бразильский украинец планирует выступать за любительский Бока Ратон, а его дети получать образование.

По договоренности с руководством харьковчан, весной Эдмар планирует вернуться в Украину и помочь клубу в третьем круге Чемпионата второй лиги.

В прошлом году Эдмар перебрался со своей женой-украинкой и детьми в США. Нынешним летом приехал в Харьков, чтобы оформить документы, необходимые для проживания и работы в Америке.