Эдмар покинул "Металлист 1925"

Полузащитник Металлиста 1925 Эдмар Галовский де Ласерда вместе со своей семьей — супругой Татьяной и тремя детьми Филиппом, Артуром и Иваном — сегодня транзитом через Стамбул улетел в Майами
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Там бразильский украинец планирует выступать за любительский Бока Ратон, а его дети получать образование.
По договоренности с руководством харьковчан, весной Эдмар планирует вернуться в Украину и помочь клубу в третьем круге Чемпионата второй лиги.
В прошлом году Эдмар перебрался со своей женой-украинкой и детьми в США. Нынешним летом приехал в Харьков, чтобы оформить документы, необходимые для проживания и работы в Америке.
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В Харькове на выходных будет стоять облачная погода. Без осадков.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября в Украине по традиции отмечается День машиностроителя.
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