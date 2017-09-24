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24.09.2017  10:53   

Эдмар покинул "Металлист 1925"

Полузащитник Металлиста 1925 Эдмар Галовский де Ласерда вместе со своей семьей — супругой Татьяной и тремя детьми Филиппом, Артуром и Иваном — сегодня транзитом через Стамбул улетел в Майами


Эдмар покинул "Металлист 1925"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Там бразильский украинец планирует выступать за любительский Бока Ратон, а его дети получать образование.

По договоренности с руководством харьковчан, весной Эдмар планирует вернуться в Украину и помочь клубу в третьем круге Чемпионата второй лиги.

В прошлом году Эдмар перебрался со своей женой-украинкой и детьми в США. Нынешним летом приехал в Харьков, чтобы оформить документы, необходимые для проживания и работы в Америке.

Тэги:  металлист 1925, харьков, эдмар
 
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