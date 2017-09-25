Украинец победил на теннисном турнире в Измире

Украинец Илья Марченко победил на теннисном челленджере в Измире.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В финальном матче теннисист обыграл француза Стефана Робера с результатом 2:0.
В августе Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Rogers Cup.
Гороскоп предвещает вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.
В Харькове на выходных будет стоять облачная погода. Без осадков.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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