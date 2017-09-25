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25.09.2017  08:27   

Украинец победил на теннисном турнире в Измире

Украинец Илья Марченко победил на теннисном челленджере в Измире.


Лига

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В финальном матче теннисист обыграл француза Стефана Робера с результатом 2:0.

В августе Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Rogers Cup.  

Источник:   Лига
 Тэги:  теннис
 
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